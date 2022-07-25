Из разведывательного обзора оборонного ведомства Соединенного Королевства стало известно, что российские захватчики стоит перед выбором – либо усилить наступление на востоке Украины, либо укрепить оборону на западе, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Британии.

Поскольку на Донбасском и Херсонском направлениях боевые действия не приносят результаты оккупантам, они не могут решить каким должен быть их следующий шаг на фронте.

Кроме того, разведка выяснила, что армия страны-агрессора имеет проблемы с военной техникой. В частности, вблизи хутора Барвинок в Белгородской области на заводе россияне ремонтируют около 300 машин, поврежденных на войне в Украине.

Ранее разведка Великобритании объяснила, что «освободителям» нужно определиться, куда перебрасывать резервы ВС РФ – на Херсонщину или на Донбасс. Усилить два направления Россия не может, поскольку в ее армии есть острая нехватка личного состава.