Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы двадцать пятой отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, десантники ювелирным выстрелом из ПЗРК «Игла» «спустили на землю» вертолет «Аллигатор» из состава российских войск.

В сообщении отмечается:

«На территории Украины продолжается сафари! Точным ударом из «Иглы» Сичеславские десантники уничтожили «вертушку» Ка-52. Этот вертолет является новейшей единицей армии врага. Он выпускается с 2008 года. Примечательно, что стоимость такого вертолета достигает шестнадцати миллионов долларов Соединенных Штатов Америки».

Кроме того, есть еще весьма хорошие новости касательно армии Украины. Сегодня стало известно о том, что ФРГ усилила наших ребят на передовой зенитными самоходными артиллерийскими установками «Гепард», а из Польши для нужд Вооруженных сил Украинского государства уже прибыли в нашу страну танки.