Как информирует «НБН», в указе президента нашей страны говорится, что с поста первого заместителя секретаря СНБО уволен Руслан Демченко.

Также отмечается, что Владимир Александрович Зеленский поставил свою подпись под указом об увольнении Демченко сегодня, двадцать пятого июля.

В тексте документа отмечается:

«Лишить должности первого заместителя Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украинского государства Демченко Руслана».

Напомним, ранее вначале месяца мы уже писали о том, что Гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский своим указом уволил с должности главу Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуту. А недавно стало известно об отстранении и дальнейшем увольнении с должностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.