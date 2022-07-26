Как информирует «НБН» со ссылкой на информационные агентства Украины, по словам украинского лидера, наша страна и ее народ однозначно будут праздновать День Независимости 24 августа. Это произойдет невзирая на то, что в стране идут боевые действия.

Дословно из заявления Владимира Александровича, которое он озвучил во время брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи:

«В стране идет война. Но, несмотря на это, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Исходя из условий безопасности, конечно же, мы не всегда можем праздновать что-то громко. Ведь все деньги сейчас идут на нужды ВСУ. Однако такие даты в обязательном порядке будут в нашем календаре, а также в нашей памяти и для наших с вами детей. Мы обязательно должны делать это. Ведь нам нужно заканчивать российский нарратив, кто и от кого начал свое существование. День государственности, День крещения Киевской Руси. Это наша большая история».

При этом Верховный главнокомандующий не стал озвучивать формат, в котором будет происходить празднование Дня Независимости Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский рассказал о военной ситуации в южных регионах Украины.