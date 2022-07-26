Как информирует «НБН» со ссылкой на DPA, глава оборонного ведомства Федеративной Республики Германия Кристине Ламбрехт заявила сегодня, 26 июля, что ФРГ передала для нужд Вооруженных сил Украины три реактивные системы залпового огня MARS-II, о чем ранее обещало правительство этой страны.

Кроме того, по словам военного чиновника Германии, Берлин передал Украинскому государству три САУ, а также системы ПВО IRIS-T. Помимо прочего, ВСУ получили от немцев и три бронированных ремонтно-эвакуционных машины.

Напомним, ранее мы уже писали о предоставлении Штатами Украине, в частности, реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных САУ «Гепард» от Германии, а также танках от Республики Польша.