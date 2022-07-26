На данный момент изделия этого бренда высоко ценятся среди почитателей и имеют достаточно высокую стоимость даже среди швейцарских часов. На странице watches-master.ua/chasy/Сartier можно выбрать модель изделия бренда по своим предпочтениям. Только состоятельные, часто влиятельные личности покупают Cartier, потому что бренд дорогой и подчеркивает роскошь.

Особенности часов бренда

Самым главным признаком и отличием часов Cartier является их утонченный дизайн в французском стиле и самый высокий уровень качества изделия. К особенностям часов относятся следующие пункты:

высокий уровень точности измерения хода — часто модели часов этого бренда сертифицированы специальным сертификатом хронометра, который имеет очень жесткие критерии. Еще бренд производит свои калибры либо применяет очень тонкие калибры Piaget, которые можно встретить в часах с наличием усложнений и элегантных часиках в золоте;

роскошь во всем, предпочтительно в дизайне и внешнем виде — эти часы показывают с первого взгляда, что они дорогие. Например, для декорирования применяются бриллианты, рубины, изумруды и другие драгоценные камни. Иногда они могут вставляться в заводную головку механизма;

предпочтительное использование для изготовления корпуса золота и платины, очень редко выпускаются модели с корпусом из стали;

широкий ассортимент форм — корпус может быть очень разным, от стандартного круглого до более необычных овальных, прямоугольных и фантазийных.

Все эти модели есть под заказ на странице сайта Watches-Master.ua, который сотрудничает только с официальными представителями бренда.

Преимущества оригинальных швейцарских часов

Оригинал изделия известного бренда, такого как Cartier, стоит довольно дорого и не каждый может себе позволить. Но этот аксессуар и не предназначен для всех, он подчеркивает статус владельца, его состоятельность и место в обществе. Кроме того, есть веские причины покупать оригинал, а не копии. Среди преимуществ оригинальных изделий специалисты выделяют следующие:

высокая точность хода — у большинства швейцарских часов есть сертификат, подтверждающий это, а он имеет серьезные критерии;

швейцарские часы в основном механические, собираются вручную и поэтому их сборка очень надежная и качественная и служит долго;

механизмы в часах используются уникальные и они имеют много функций;

в таких часах есть место применению самых новых разработок для улучшения эксплуатации, например, кевлара, карбона, искусственного сапфира, керамики, каучука и прочих;

долгий срок применения без необходимости сдачи в ремонт и гарантия на изделия;

ориентированность на каждого клиента и лояльность к ним.

Всегда известные бренды поставляют товар в полной комплектации, что отличает оригинал от подделки.