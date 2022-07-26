Заместитель главы оборонного ведомства Украины заявила, что лица, которые подлежат призыву в ВСУ, обязательно проходят подготовку к боевым действиям, что прописано в 29 статье закона «О воинской обязанности и военной службе», информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам Маляр, военнообязанным и резервистам в обязательном порядке нужно пройти учебные, проверочные и специальные сборы. Также приказ Министерства обороны обязывает командиров воинских частей качественно обучать мобилизованных, чтобы они выполнили всю программу подготовки.

Замминистра добавила, что в период войны военное обучение длится от 7 до 20 дней. Если призывник не прошел и недели обучения, ему стоит звонить на горячую линию Минобороны.

Ранее оборонное ведомство Украины разрешило выезжать военнообязанным за пределы своего места жительства.