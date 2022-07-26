По информации ISW, российские оккупационные силы в Запорожской и Херсонской областях готовятся к масштабной контратаке украинских защитников, информирует «НБН» со ссылкой на отчет организации.

Для этого российские оккупанты начали укреплять своих позиции в этих захваченных регионах. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что путинские солдаты роют окопы на территории Запорожской АЭС, а также прячут свою военную технику в жилых кварталах. Руководитель городской администрации Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил, что «освободители» обстреливают Днепропетровщину с оборонительных позиций возле этой атомной электростанции.

Также в ГУР МОУ отметили, что россияне смогли частично восстановить функционирование мелитопольского бетонного завода, укрепляя оборонительные рубежи и огневые позиции. Также они пытаются сделать работоспособным местный аэродром.

После того, как армия Украина нанесли удар по Антоновскому мосту, захватчики пытаются починить сооружение для перебрасывания тяжелой военной техники. По мнению аналитиков, оккупанты не смогут восстановить конструкцию. Параллельно с этим россияне занялись возведением понтонного моста через реку Ингулец на расстоянии 17 километров от Херсона.

Отметим, что сейчас военное командование оккупантов стоит перед сложным выбором из-за больших потерь ВС РФ. Британская разведка сообщила с какой дилеммой столкнулись захватчики.