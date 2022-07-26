Мусиенко заявил, что украинские защитники не просто так обходят железнодорожный мост в Херсоне. По словам эксперта, через него смогут выйти российские захватчики из оккупированного города под давлением армии Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Он отметил, что такой сценарий выгоден не только врагу, но и нам, поскольку отход путинских войск позволит не нести нам потери в массированных боях, ВСУ нужно будет меньше усилий для освобождения города.

Как отметил Мусиенко, планы украинских защитников по освобождению захваченных РФ территорий не заканчиваются на деоккупации Херсона. Нашим военным также нужно как-то передвигаться, поэтому глупо сейчас разрушать всю логистику, ведь необходимо время на ее восстановление.

Ранее Мусиенко объяснил, как уничтожение вражеских военных объектов влияет на ход войны. Военный эксперт рассказал о проблеме российских захватчиков, которую они уже не смогут исправить.