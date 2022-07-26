Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», такое заявление в эфире национального марафона новостей озвучил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Дословно из озвученного им заявления:

«Российско-оккупационные силы делают большую переброску к Херсону. Это тяжелое вооружение, которое направляется к городу через оккупированный Мелитополь. Буквально вчера там прошли три колонны врага. В общей сложности в них насчитывалось порядка ста единиц бронетехники, более двух десятков танков, а также машина десанта».

Помимо прочего, Федоров добавил, что первая колонна шла из Токмака. Они направлялись через Вознесенку. Там было насчитано два десятка танков. Вторая колонна ехала через центральный проспект города Мелитополя. Там ехала гусеничная техника. Практически два десятка единиц машин десанта. Третья колона – более трех десятков единиц бронированной техники. Она прошла через Новый Мелитополь.

Насколько известно, ранее российский политолог Анддрей Пионтковский сделал заявление относительно того, что ВСУ в августе месяце должны освободить Херсонскую область от российско-оккупационных сил.