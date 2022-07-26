В интервью российскому информационному агентству «ТАСС» ставленник Кремля в «народной республике» заявил, что оккупанты планируют захватить всю территорию Востока Украины до конца августа, информирует «НБН».

Безсонов убежден, что до конца лета российские войска полностью «освободят» весь Донбасс. Оккупанты рассчитывают, что в сентябре они проведут фейковый референдум о присоединении захваченных территорий к Российской Федерации.

Отметим, что на прошлой неделе руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил об изменении географических задач «спецоперации» Кремля.

Дипломат заявил, что сейчас оккупантов интересуют не только «ДНР» и «ЛНР», но и другие «освобожденные» украинские территории. Глава МИД России пригрозил, что если Запад продолжит снабжать вооружением ВСУ, Москва отодвинет еще дальше «географические задачи» войны.