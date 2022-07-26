Как информирует «НБН», об этом в интервью «Эспресо.TV» рассказал Сергей Хлань, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, а также советник главы Херсонской ОВА.

Дословно из заявления политика:

«Можно сказать, что уже к сентябрю месяцу территория Херсонской области в обязательном порядке будет деоккупирована. Все планы захватчиков будут провалены. Наблюдается такая ситуация, что на поле боя произошел переломный момент. Нам хорошо видно, что ВСУ преобладают в своих последних боевых действиях. Также мы можем констатировать тот факт, что наши войска перешли от оборонительных действий в контрнаступление».

По его словам, сейчас вопрос состоит в более мощных и точных ударах артиллерией по позициям врага, нежели это было в случае с Антоновским мостом и складами оккупантов с боеприпасами.

Хлань подчеркнул, что оккупационные силы, понимая то, что наступил переломный момент, начали поспешно издавать пропагандистские указы. К примеру, одним из таких является указ о подготовке к проведению «референдума».

Напоследок он подытожил:

«По всей видимости оккупационные войска начали готовить новые цели для американских «Хаймарсов».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что наши войска взяли под огневой контроль Антоновский мост в Херсоне. Ранее ВСУ уже нанесли увелирные удары по объекту при помощи HIMARS.