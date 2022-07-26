Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ в Телеграм-канале «СтратКом ВСУ», украинские бойцы хорошенько отработали по Харьковскому направлению. В Сети также было опубликовано видео работы наших ребят.

Так, в сообщении отмечается, что своей очередной атакой украинские силы стерли с лица земли склад с боеприпасами врага, а также вражескую живую силу.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Наши бойцы на Харьковском направлении уничтожили очередной полевой состав БК. Кроме того, был уничтожен личный состав российских оккупантов. Информация по данному поводу постепенно будет обновляться. В настоящее время есть только прекрасное видео детонации».

Напомним, ранее мы уже писали о весьма положительных новостях касательно одного из южных регионов Украины – Херсонской области.