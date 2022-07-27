Как информирует «НБН», в Херсонской областной военной администрации заявили, что после удара ВСУ сооружение уцелело. Однако теперь по мосту невозможно передвигаться.

Так, в своем Телеграм исполняющий обязанности главы военной администрации Херсонской области Дмитрий Бутрий написал следующее:

«Антоновский мост не разрушен. Нет. Однако из-за нанесенных по нему ударов никто не сможет по нему передвигаться. Такими своими действиями наши вооруженные силы умножили на ноль логистические и транспортные пути оккупационных сил».

При этом высокопоставленный чиновник добавил, что после того, как Украина победит в войне Россию, транспортное сообщение на данном мосту обязательно будет восстановлено. Кроме того, он призвал оккупационные силы покинуть Херсон, так как уже совсем скоро такого шанса у них не будет.

Разрушенный Антоновский мост. Фото — Херсонская ОВА

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинские войска взяли под огневой контроль Антоновский мост в Херсоне.