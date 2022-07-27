Замглавы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат Ярослав Железняк представил неофициальные данные по рынку труда, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Он рассказал, что сейчас не самые благоприятные условия для поиска работы, поскольку на одно место претендует 7-11 украинцев. Также более половины предприятий сократили штат, четверть бизнесменов не будут набирать новые кадры минимум до конца года.

Отметим, что полномасштабная война с Россией существенно изменила положение дел на рынке труда. Экономический эксперт Андрей Новак утверждает, что после завершения военного положения изменения вновь коснутся этой сферы.

По его словам, расстановка приоритетов на рынке труда будет иной, поскольку будет спрос на ряд специальностей. Эксперт рассказал, какие профессии станут наиболее актуальными.