В эфире национального телемарафона Черник заявил, что ВСУ нужно на порядок больше тяжелого вооружения, чтобы получить паритет с путинскими войсками. Это позволит переломить ход боевых действий и ускорить отражение атак оккупантов, информирует «НБН».

Когда украинские защитники получат необходимое количество оружия, они смогут организовать россиянам огнебой, однако на данный момент до этого далеко.

По прогнозам эксперта, предпосылки для этого процесса будут созданы в конце мая – начале сентября, после понадобятся несколько недель и даже месяцев, чтобы выбить российских захватчиков.

Черник подчеркнул, что враг не истощился, поэтому не стоит впадать в иллюзию, что война вот-вот будет окончена, боевые действия с РФ будут ожесточенными и долгими.

Кроме того, вопрос поставок вооружения ВСУ из западных стран усложняется несколькими факторами. Во-первых, иностранные партнеры находятся под «ядерным зонтиком» Америки, поэтому они взвешенно прорабатывают выгодные им сценарии.

Во-вторых, Россия находит способы воздействия на Европу, в частности применяет газовый шантаж, что также создает проблемы для скорости передачи оружия Украине.

Отметим, что американский конгрессмен заявил, что Вашингтон готов передать украинским защитникам РСЗО HIMARS сколько сможет. Также он высказался о предоставлении снарядов с дальностью в 300 километров.