В рамках социологического опроса «Украина во время войны. Занятость и доходы» специалисты группы «Рейтинг» выяснили, что подавляющее большинство опрошенных выражают желание оставаться в Украине и всего 9% респондентов хотят жить за рубежом, информирует «НБН».

Социологи сравнили результаты этого опроса с исследованиями, которые проводили в предыдущие годы и пришли к выводу, что существенно снизилось количество украинских граждан, которые уехали бы из страны навсегда. В 2018 году такой показатель составил 23%, а в 2020 году – 27%.

Среди украинцев, которые видят себя в другой стране, чуть больше жителей восточных регионов (13%), в остальных областях этот показатель составляет 8-10%. Больше тех, кто не хочет жить в Украине среди опрошенных младше 50 лет – 13-15% и среди мужчин – 13%.

Отметим, что управление Верховного комиссара ООН провело соцопрос среди украинских беженцев, выяснив, какое количество переселенцев пока не собирается возвращаться в родную страну.