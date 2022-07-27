Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Во время фильтрации, которая продлится до 28 июля, пенсионерам придется доказывать свою «приверженность» российским захватчикам, которые оставили их без надлежащих условий жизни, информирует «НБН».

Горожане старше 70 лет, как и другие мариупольцы, остались без жилья, еды и не могут получить медицинскую помощь, однако даже им придется пройти агрессивную проверку у оккупантов. Поскольку у «русского мира» находятся под подозрением все, с 29 июля фильтрацию будут проходить все местные жители.

Отметим, что «освободители» стали чаще проверять документы у мариупольцев, в связи с чем участились задержания. Вместе с тем россияне пытаются осуществить в городе «мобилизацию». Так как местные мужчины не хотят пополнить ряды путинских солдат, оккупанты пошли на хитрость.