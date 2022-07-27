Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», во время сегодняшнего брифинга глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил:

«Ситуация в области полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Сейчас наши ребята готовятся к контрнаступлению. Они достаточно эффективно проводят огневое поражение. Это можно увидеть, к примеру, исходя из попаданий по Антоновскому мосту».

Согласно словам Виталия Кима, оккупационные силы на протяжении минувших суток двадцать одной ракетой ударили по Николаевской области. Кроме того, регион принял на себя двадцать восемь артиллерийских ударов со стороны войск России. В результате таких преступных действий захватчиков пострадали два человека.

Помимо прочего глава Николаевской областной военной администрации добавил, что в город Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко, который будет заниматься контролем работы местных партизан.