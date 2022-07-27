Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованное на YouTube-канале Сергея Стерненко видео, Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный, и даже летальный для здания так называемого «минобороны «ДНР» удар при помощи высокоточного дальнобойного оружия.

При этом сам бывший лидер «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко в Телеграм прокомментировал видео следующим образом:

«русня жалуется на то, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Донецке здание «мтинобороны «Донецкой народной республики».

Стоит отметить, что весьма может быть, что именно на фоне таких серьезных ударов ВСУ по позициям захватчиков на временно оккупированных украинских землях, в России все чаще начали делать заявления о готовности к переговорному процессу с Украиной.

Как известно, в Херсонской областной военной администрации заявили, что точными ударами ВСУ по Антоновскому мосту, украинские защитники умножили логистические планы оккупантов на ноль. В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что украиснкие защитники готовятся к контрнаступлению в регионе.