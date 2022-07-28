Перший удар по Антонівському мосту на Херсонщині відбувся 19 липня. Тоді окупаційна влада заявила про вимушене перекриття переправи. «Рух ми будемо перекривати. Ми знайдемо інші шляхи переходу через Дніпро в місто Херсон. Місто не залишиться без сполучення із лівим берегом», — заявив ставленик окупантів Кирило Стремоусов.

Антонівській міст був збудований у 1985 році. Він має 25 метрів ширини та 1366 метрів довжини. Міст перетинає одразу дві річки: Дніпро та її ліву притоку Конку.

Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.

Удари унеможливили рух габаритного транспорту, але залишили можливість проїзду для легкових авто. Атака в ніч на 27 липня остаточно перетворила міст у кращому випадку на пішохідний.

Наразі перекидання важкої бронетехніки автомобільними мостами для російських окупантів вже ускладнено. Логістика противника для утримання свого угрупування стає дедалі важчою.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях Херсонської області.

Позатим усього в шести кілометрах від колишньої автомобільної переправи знаходиться ще одна – залізнична. Крім того, за 70 км від Херсону, через греблю Каховського водосховища у Новій Каховці є автомобільний та залізничний перехід.

Саме наявність залізничного мосту через Дніпро дозволяє ворогу скоротити плече логістичних постачань і створити передумови для утримання позицій на Херсонському напрямку.

За інформацією представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, щодня в бік Джанкоя рухаються близько 50 вагонів з ешелонами російської військової техніки, також помічені черги військової техніки на адмінкордоні з окупованим Кримом, поблизу населених пунктів Армянськ і Красноперекопськ.

CNN встановило геолокацію кількох відео, знятих за останні кілька днів, на яких видно, як колони переправляються з Криму в Херсон.

Крім цього, за оцінками спеціалістів, російські війська продовжують зміцнювати свої позиції в Запорізькій і Херсонській областях у рамках підготовки до контрнаступу українців. Для успішного контрнаступу на Херсонщині ЗСУ потрібно знищити залізничні мости, якими окупанти перекидають техніку і боєприпаси.

Варто зазначити, що саме залізничним мостом окупантами перекидаються військові вантажі. Можливість залізниці для перевезення техніки й боєприпасів – значно більші, ніж автомобільних трас.

Відповідно, якщо ми говоримо про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині і нанесення уражень по локаціях базування окупаційної армії, наступним кроком мають стати удари по залізничних вузлах і мостах.