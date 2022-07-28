Эксперт по правовым вопросам обратил внимание на важный момент. По словам адвоката, пока студентка не получила диплом, у нет профессии и специализации, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Исходя из этого, студентки не попадают под этот перечень, однако по желанию она могут стать на военный учет, если возьмут справку из учебного заведения о своей специализации.

Юрист отмечает, что студенток не могут призвать в армию в принудительном порядке, поскольку они имеют отсрочку на время обучения. В их случае мобилизация – добровольное дело, при условии, что медкомиссия сочтет их годными к службе.

Новак подчеркнул, что в приказе оборонного ведомства не сказано, нужно ли стать на учет гражданам, которые еще учатся и не получили диплом, однако уже начали работать по профессии из списка специальностей, обозначенных Минобороны.

Напомним, что в Генштабе ВСУ прокомментировали вопрос военного учета для украинок в период военного положения. В ведомстве указали на главный нюанс призыва женщин в армию.