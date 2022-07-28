Специалисты ISW утверждают, что из-за масштабных потерь армии Российской Федерации, путинские войска могут себе позволить лишь две полноценные наступательные операции, информирует «НБН» со ссылкой на сайт аналитического центра.

Как отмечают эксперты, российские захватчики попытаются взять под контроль Северск и штурмовать Бахмут на Донетчине. Вооруженные силы страны-агрессора могут пойти в наступление на Северск по направлению Верхнекаменки и Белогоровки. Наступательная операция на Бахмут, вероятно, произойдет из районов Новолуганского и Углегорской тепловой электростанции.

Аналитики добавляют, что россияне каждый день осуществляют наземные атаки, чтобы захватить территории по этим направлениям. Для этого оккупационные силы используют много ресурсов, концентрируя множество личного состава, техники и боеприпасов.

Наступать на других участках фронта оккупанты не могут из-за нехватки живой силы, однако на захваченных территориях «освободители» готовятся к приходу украинских защитников. В ISW рассказали, в каких регионах россияне ждут контрнаступления ВСУ.