Золкин, который берет интервью у российских пленных военнослужащих, в эфире программы «Сніданок з 1+1» рассказал об общении с оккупантом, который наносил удары по жилым зданиям в Мариуполе, информирует «НБН».

Захватчик прямо из танка обстреливал мирную инфраструктуру во время захвата города. В это же время рядом с ним бегали кадыровцы, которые поощряли разрушения домов, снимая происходящее на видео.

«Стреляй, а мы снимем TikTok», – говорили ему.

Журналист поинтересовался у «освободителя», зачем тот открыл огонь по жилым зданиям, на что россиянин ему ответил, что ему сказали, что там украинские военные. При этом сам оккупант ВСУ там не видел, как и мирных людей, поскольку обстреливал дома издалека. Однако Золкин не исключает, что мариупольцы могли быть там.

Отметим, что пропагандисты снимали военные преступления путинских солдат в Мариуполе. В частности, в эфире RT показали сюжет из города, где российские захватчики в упор расстреливали гражданские дома, где якобы находились «позиции снайперов «Азова»».