По словам представителя Главного управления Генштаба армии Украины, вероятность наступления российских захватчиков с территории РБ или вторжения Вооруженных сил Беларуси по-прежнему остается низкой, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Громов подчеркнул, что при этом нельзя исключать возможность организации провокаций силами подразделений специальных операций ВС РБ совместно с подразделениями спецназначения и наемниками из частных военных компаний России на территории Гомельской и Брестской областей.

Он добавил, что РФ и Беларусь таким образом попытаются вызвать антиукраинские настроения в обществе РБ.

Отметим, что специалисты американского Института изучения войны рассказали, стоит ли ожидать полноценного вступления в войну Беларуси. Аналитики ISW объяснили, на что может рассчитывать президент-агрессор РФ Путин со стороны самопровозглашенного главы РБ Александра Лукашенко.