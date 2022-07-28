В интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану президент Украины и его жена признались, что война внесла изменения в их отношения друг с другом, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Моргана.

По словам первой леди Украины, она согласна с теорией, что брачный союз укрепляют испытания и в случае их отношений с супругом будет так же. Зеленская добавила, что они начали больше интересоваться друг другом и им еще есть что сказать своему партнеру. Жена главы государства выразила надежду на то, что сложности сделают их более сплоченными.

В свою очередь президент ответил, что он бы не ответил по-другому об изменениях в их отношениях. Зеленский добавил, что другого опыта у него не было, ведь у него была только одна супруга, с которой он счастлив.

Напомним, что во время интервью произошла курьезная ситуация, когда лидер украинцев извинился перед женой, после чего взорвался громким смехом.