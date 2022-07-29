Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Андреем Ермаком в Телеграм, обстрел города Николаева войсками Российской Федерации является очередным террористическим актом государства-террориста. По мнению Ермака, вражеские силы так «отвечают» за поражения в боях с бойцами Вооруженных сил Украины.

Дословно из обнародованного Ермаком сообщения:

«Николаев. Очередной теракт осуществила Россия. Остановка для транспорта, где в тот момент находились люди. Есть там раненные, а также погибшие. Таким образом, Российская Федерация отвечает поражение в боях с Вооруженными силами Украины. Она мстит ударами по мирному населению. Нужно признать, что Россия является страной, спонсирующей терроризм. Буквально за каждое их преступление мы будем давать жесткий ответ».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать склады захватчиков с боеприпасами на временно оккупированных территориях нашей страны.