Как информирует «НБН», об этом Билецкий написал в Телеграм.

Так, известно, что подразделения «Азова» объявили охоту на всех, кто только может иметь причастность к массовому убийству военнопленных, которые находились в колонии в Оленовке. Трагедия произошла сегодня, двадцать девятого июля.

В своем сообщении Андрей Билецкий отметил, что минувшей ночью войска России убили некоторое количество военнопленных из числа полка «Азов». Более того, по его словам, командование российской армии представило это в обществе как действия, которые осуществили украинские защитники. Но что интересно, что «азовцы» были переведены в отдельное здание. Так что, по словам Билецкого, весьма очевидно, что это был заранее спланированный акт со стороны России – государства, в котором не существует понятия офицерская честь. Более того, там нет понятия того, что нужно соблюдать Женевскую конвенцию, обычаи и правила войны.

«Государство-агрессор не смогло победить бойцов «Азова» на войне, в бою, честно. Как следствие, теперь Россия пытается уничтожить их вероломством. От имени Азовских подразделений я объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Каждый несет ответственность, каждый рядовой исполнитель, каждый организатор, независимо от его должности, а также места пребывания. В каком бы месте не пытались они спрятаться, мы их найдем и экстерминируем».

Напоследок Билецкий добавил, что сейчас украинские защитники начали активно собирать информацию о том, что был убит в здании колонии Оленковки, а также тех, кто причастен к такому убийству защитников Украины.