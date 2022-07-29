В эфире национального телемарафона заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Александр Заика заявил, что в ведомстве допускают повторное введение карантинных мер, если увеличится количество случаев заболеваемости ковидом, информирует «НБН».

По его словам, часть постановлений Кабмина относительно карантинных ограничений приостановлена, однако некоторые меры могут возобновить действие, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Представитель Минздрава не исключает, что украинцы вновь должны будут носить маски в общественных местах.

К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендует лидерам государств отреагировать на рост уровня смертности от COVID-19, вернув карантинные ограничения в своих странах.