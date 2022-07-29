На своей Facebook-странице представитель Офиса Зеленского сообщил версию специалистов-пиротехников об убийстве пленных украинцев в колонии захваченной россиянами Еленовки, информирует «НБН».

По словам Арестовича, эксперты, проанализировав кадры оккупантов с места события, заявили, что происходящее не похоже на результат обстрела. Специалисты считают, что событие напоминает подрыв вещества с высокой температурой горения внутри здания. По всей видимости, россияне таким образом пытались замести следы преступлений, которые они совершили в колонии.

Советник главы ОПУ добавил, что в подтверждение своей версии пиротехники обратили внимание на то, что тела в здании не разбросаны как от взрыва, складывается впечатление, что обгорели тела людей, которые были мертвы на момент возгорания сооружения.

Напомним, что основатель полка «Азов» Андрей Билецкий заявил о начале охоты на всех, кто причастен к убийству украинских военнопленных.