Американские аналитики считают, что оккупанты отказываются от плана, которому они еще недавно следовали – осуществить захват Северска и Бахмута. Теперь россияне сконцентрируют усилия на одном населенном пункте Донетчины, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ISW.

По всей вероятности, путинские войска будут извлекать выгоду из незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута, пытаясь продвинуться в этом районе.

Эксперты отмечают, что захватчики могут предпринимать меньше попыток по взятию Северска, переключив свои силы на Бахмут. При этом специалисты убеждены, что, несмотря на постепенное продвижение в этом направлении, маловероятно, что россияне смогут захватить город.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что страна-агрессор старается затягивать боевые действия в Украине. Поскольку путинские войска находятся в плачевном состоянии, оккупанты попытаются изменить ход войны для восстановления сил.