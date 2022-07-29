Масштабные потери путинских войск вынуждают российские власти искать в экстренном порядке живую силу для продолжения войны против Украины. Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, в РФ начали формировать 3-й отдельный армейский корпус, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

По его словам, Кремль предполагал, что будут созданы 16 добробатов, однако на середину июля удалось сформировать лишь восемь, что недостаточно для страны-оккупанта. По этой причине в России планируют до середины августа сформировать в западном военном округе 3-й отдельный армейский корпус.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что добробаты из регионов России помогут восполнить потери путинской армии, однако есть серьезная проблема с такими бойцами.