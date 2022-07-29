Украинские священнослужители убеждены, что Вселенский патриарх должен лишить патриаршего престола главу РПЦ, который одобряет политику Кремля и поддерживает войну против нашего государства, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ПЦУ.

Священный синод украинской церкви пишет, что предстоятеля РПЦ, который давно вмешивается во внешнюю политику страны-оккупанта, нужно привлечь к канонической ответственности.

Кроме того, ПЦУ просит Варфоломея осудить и признать ересью доктрину «русского мира», которая пропагандирует «особую роль» россиян в мире, и в церкви.

Представители украинской церкви добавили, что российская церковная идеология угрожает не только нашему государству, но и всему православному миру.

Напомним, что предстоятель ПЦУ Епифаний отправил письмо главе украинского правительства Денису Шмыгалю. Митрополит попросил премьера передать его церкви один из храмов Киево-Печерской лавры.