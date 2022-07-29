Пророссийский Telegram-канал «Донбасский Кейс» пишет, что после удара ВСУ по Антоновскому мосту одна из кремлевских ботоферм получила методичку, в которой сказано, что «освобождение» Херсона не было задачей «спецоперации» Кремля в Украине, информирует «НБН».

Кремлеботы должны распространить информацию о том, что в Москве рассматривали Херсон как «дополнительный инструмент влияния» на украинское руководство. Им необходимо акцентировать внимание на том, что изначально не шла речь о херсонцах и главной целью «СВО» остается «защита» жителей Донбасса.

Также россиянам должны донести, что «защищать» город слишком затратное и продолжение «обороны» может повлечь проблемы с продвижением оккупантов в «ДНР». Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин якобы заботится о своей армии, бережет жизнь солдат, поэтому может поступить «плановый» приказ о выводе войск из Херсона.

Напомним, что украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту, чтобы помешать передвижению техники путинских войск. В Херсонской ОВА подчеркнули, что конструкция уцелела, однако логистические пути россиян все равно нарушены.