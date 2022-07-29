В Российскую Федерацию продолжают прибывать эшелоны с множеством трупов ликвидированных во время «спецоперации» в Украине «освободителей», информирует «НБН».

В своем Telegram-канале журналист сообщил, что в Балтийск доставили тела 300 оккупантов 336 отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, которых уничтожили на войне в Украине.

По словам Цымбалюка, родственников погибших российских захватчиков информируют о прибытии трупов «порциями». Таким образом власти пытаются избежать возникновения паники среди жителей Калининградской области из-за масштабных потерь путинских войск.

Ранее Цымбалюк рассказал о восстании «освободителей» на Донбассе, которых «мобилизовали» в «ЛДНР». Журналист отметил, что военному командованию РФ пришлось столкнуться с массовым дезертирством солдат, которые отказались прорывать позиции украинских защитников.