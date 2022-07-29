Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, опубликованное главнокомандующим ВСУ в социальной сети «Фейсбук», Залужный заявил, что Украинское государство обязательно отомстит за каждого воина, который погиб или был искалечен оккупантами.

Дословно из обнародованного Залужным заявления:

«Российская Федерация является страной-террористом. Все те зверства россиян, которые они на нашей территории осуществляют с защитниками Украины, все это вызывает невероятную ярость. Обязательно мы отомстим за каждого того, кто погиб в нашей стране, защищая Родину, или был искалечен. Отомстим за каждого собрата. Украина же, в отличие от военных преступников России, соблюдает требования международного гуманитарного права».

Кроме того, Валерий Залужный пообещал все сделать возможное для того, чтобы наказать виновных в их преступлениях против наших собратьев, мирного населения, а также посесетр. Он добавил, что такого рода преступления не имеют никаких сроков давности.

«Вражеские силы, на этой земле вам места точно не будет», — подытожил Залужный.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что изменилось в ВСУ за год командования войсками Украины Валерием Залужным.