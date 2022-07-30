Как сообщает «НБН», об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

В частности, он пояснил, что перед проведением анонсированных оккупантами «референдумов» предусмотрено проведение ряда мероприятий пропагандистского характера. Среди приглашенных в Херсонскую область – депутаты российской Государственной думы и высокопоставленные должностные лица.

«К сожалению, есть вероятность того, что для обычных жителей процесс подготовки к этому шоу, которым является псевдореферендум, чреват еще одним усилением процедуры фильтрации и террора. Причем оккупанты проводят основательные обыски в гаражах, подвалах, чердаках, коммунальных и промышленных объектах», — пояснил Соболевский.

В то же время чиновник просит людей, которые проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях Херсонской области остерегаться оккупантов, так как они «должны закрыть плановые показатели за месяц по разоблачению партизан, экстремистов им диверсантов».

Как уже ранее сообщалось, из Херсона уехали представители партии «Единая Россия». Это произошло сразу после того, как ВСУ нанесли успешный удар по Антоновскому мосту.