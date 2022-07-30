Как информирует «НБН» со ссылкой на Polskie Radio24, речь идет о восьми польских гаубицах Krab, которые готовы к передаче украинской стороне.

В сообщении отмечается, что восемь самоходных артиллерийских установок Krab уже готовы к передаче Украинскому государству. Сам контракт с Польшей на поставки этого вооружения был подписан в июне месяце. Сейчас же эти артиллерийские системы ожидают завершения последних формальностей и будут переправлены на украинскую землю.

В настоящее время на территории Польши завершаются очередные военные учения, в ходе которых украинских военных учат управлять данными гаубицами.

Примечательно, что эти САУ предоставляются Украине в качестве не безвоздместной военной помощи, а подписанного на три миллиарда злотых контракта, в рамках которого предусматривается произведение компанией Huta Stalowa Wola для украинских артиллеристов порядка шестидесяти САУ «Краб» и дополнительные машины. Документ об этом был подписан Киевом и Варшавой еще в начале июня.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Норвегия передала для ВСУ бронированные автомобили.