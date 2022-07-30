Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Терехова в Телеграм, в ночное время, тридцатого июля, российские войска ударили ракетами из комплексов С-300 по Харькову. В результате ракеты упали на трехэтажное здание местного училища. Последствием ударов стал масштабный пожар.

Дословно из сообщения, обнародованного Тереховым:

«По училищу был нанесен ракетный удар. На здание упали сразу три ракеты. По предположительным данным, это С-300. Уничтожен центральный корпус. Был очень сильный пожар. Однако наши работники ГСЧС справились».

В свою очередь в Государственной службе чрезвычайных ситуаций добавили, что в результате крупного пожара на борьбу с ним были вынуждены выехать восемнадцать единиц пожарно-спасательной техники, а также более сотни спасателей.

Кроме этого, Россия еще раз ударила ракетой по Харькову. Удар пришелся на район Холодной Горы. В результате того, что ракеты ударили просто в землю, никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ отлично отработали по Харьковскому направлению.