Как информирует «НБН», информацию о том, что российский военный преступник был найден, обнародовал телеграмм-канал «Всевидящее ОКО».

Дословно из обнародованного источником информации сообщения:

«Нашли бурята, который издевался и отрезал половые органы украинским военнопленным. Вот что с ним сделали».

После таких слов ресурс добавил ссылку с отметкой 18+, подчеркнув, что уже через 15 минут данный пост будет удален, дабы не попасть под блокировку.

Фото — t.me/c/1307866449/20405

Как ранее мы уже не один раз писали, Россия в войне против Украины нарушает все нормы ведения боевых действий. Кроме того, недавно российское посольство в Великобритании и вовсе сообщило о необходимости казнить всех военнопленных бойцов «Азова», причем через повешание.