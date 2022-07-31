Как информирует «НБН» со ссылкой на собеседника издания «Украинская правда», который близкий к Николаевской областной военной администрации, во время ночного обстрела, тридцать первого июля, в Николаеве от рук российских захватчиков погиб владелец самой крупной зерноторговой компании «Нибулон», Герой Украины Алексей Вадатурский.

Есть информация о том, что снаряд России попал прямо в дом Вадатурского.

«Это действительно так. Было прямое попадание в их дом. Тело супруги погибшего также уже вытащили», — говорится в сообщении.

Ранее мы уже писали, что ранним утром, двадцать четвертого июля, войска государства-оккупанта Российской Федерации нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате инцидента было разрушено складское помещение.