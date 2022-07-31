Как информирует «НБН», об этом пишут пропагандистские информационные агентства РФ, а также сообщает «губернатор» незаконно аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

Дословно из заявления Развожаева:

«Какой-то объект прилетел во двор штаба. Его так и не удалось опознать. Согласно имеющейся предварительной информации это был беспилотник».

Последствиями нанесенного удара стали ранения пяти человек. Это сотрудники штаба флота. Погибших в результате инцидента нет.

В свою очередь российское информационное агентство РИА «Новости» отметило:

«БПЛА Украины осуществил атаку на здание штаба ЧФ РФ в городе Севастополе. Ранения получили пять человек. В итоге все праздничные мероприятия в городе, которые были запланированы в честь дня ВМФ, были отменены, исходя из соображений безопасности, о чем проинформировал губернатор».

Как известно, ранее в США заявили, что могут продать Украинскому государству четыре беспилотных летательных аппарата Q-1C Grey Eagle.