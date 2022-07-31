Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации.

Согласно его словам, в результате вечернего артиллерийского удара погиб один человек. А уже утром, тридцать первого июля, враг продолжил обстреливать эту же территорию. Последствиями стал пожар на местной ферме.

Дословно из сообщения Живицкого:

«Было насчитано почти пятьдесят прилетов. В частных домах наблюдаются повреждения. Также повреждены и линии электропередач. Один человек погиб. Еще два получили ранения».

Кроме того, в Белопольской общине также был зафиксирован обстрел со стороны оккупантов. Это произошло 30 июля почти в 21 час. Было насчитано тринадцать прилетов. Также были повреждены сети.

Сегодня же, в 5 часов 30 минут, российские войска открыли массовый огонь из минометов, а также ствольной артиллерии по Миропольской общине. Более пятидесяти прилетов. Снаряды вражеских сил попали в ферму. В итоге она загорелась.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россияне осуществили ракетный обстрел Николаева, в результате чего погиб Герой Украины.