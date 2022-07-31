Как информирует «НБН», сегодня в Сети появились снимки, сделанные спутниками компании Maxar Technologies. Фото показывают, что здание исправительной колонии в Еленовке, где произошла трагедия, было взорвано изнутри.

Такие данные были обнародованы в социальной сети «Твиттер» американским журналистом Кристофером Миллером.

В частности, он написал:

«Новые фотоснимки тюрьмы в Еленовке, которая в настоящее время остается под оккупацией Российской Федерации, где в результате инцидента погибли более пятидесяти украинских военных, которые оказались в плену захватчиков. По предварительной информации, эти данные свидетельствуют, что российские войска совершили эту трагедию, это убийство военнопленных».

Примечательно, что на новых снимках спутника, которые были сделаны двадцать седьмого и тридцатого июля, видно, что крыша колонии, где произошла трагедия, была взорвана изнутри. А вокруг на самом здании нет ни единого повреждения, что приуще ракетному удару.

Ранее на инцидент в Еленовке отреагировала президент Молдовы Майя Санду, заявив, что в трагедии виновна исключительно Российская Федерация.