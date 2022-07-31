Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Юг».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Вражеские силы резко увеличили корабельную группировку. Весьма вероятно, Россия пытается похвастаться собственным присутствием в день своего же флота. Однако эти четырнадцать кораблей маневрируют в безопасных районах вдоль побережья Крымского полуострова в сторону Анапы, куда не достают ракеты».

Кроме того, в сообщении отмечается, что в настоящее время на дежурстве и наготове есть четыре ракетных и такое же количество десантных кораблей. В качестве ракетной угрозы с моря Россия снабдила тридцать две ракеты.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что по зданию штаба Черноморского флота России в городе Севастополе был нанесен удар из БПЛА, в результате чего были отменены все празднования ВМФ РФ.