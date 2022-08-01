Жданов отметил, что украинские военнослужащие держат огневой удар над этими конструкциями, однако не уничтожают их. Военный эксперт отмечает, что ВСУ могут ударить и по понтонным мостам, и по паромным переправам, и по мосту через Каховскую плотину, однако не делают этого, информирует «НБН» со ссылкой на его YouTube-канал.

По мнению Жданова, если ВСУ могут ликвидировать эти конструкции, но не делают этого, значит, это замысел Генштаба, который понимает ситуацию. Также центральный орган военного управления готовится к усилению или попыткам путинской армии начать наступление на Криворожском и Николаевском направлениях.

Отметим, что бывший советник главы МВД Виктор Андрусив подтвердил, что оккупанты могут пойти в наступление на Кривой Рог и Запорожье. Он рассказал, что для этого делали российские захватчики в течение последних двух недель.