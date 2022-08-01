В интервью британскому изданию The Guardian замначальника ГУР МОУ сообщил, что через две-три недели страна-агрессор может вернуть свои войска на территории Республики Беларусь, в случае необходимости, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, в марте подразделения путинской армии отступили с севера нашей страны и через пару недель появились на Донбассе. В Главном управлении разведки знают, что россияне могут вернуться в РБ через две-три недели, если им это будет нужно.

Представитель ГУР подчеркнул, что ВС РФ практиковали быстрый переброс войск и техники с одного направления на другое во время военных учений накануне нападения на наше государство.

Ранее бывший советник главы МВД Виктор Андрусив сообщил, что путинские войска хотят расширить линию фронта и готовятся к атаке на два украинских города.