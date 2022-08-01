Как информирует «НБН», о последствиях такого удара на своей странице в социальной сети Facebook рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Также он опубликовал фото последствий удара украинской стороной по российскому эшелону.

В своей публикации Антон Геращенко подчеркнул:

«На снимке из космоса можно увидеть последствия нанесенного Вооруженными силами Украины удара «Хаймарсами» по российскому эшелону, который перевозил военную технику, живую силу, а также боеприпасы. Это произошло в районе железнодорожной станции Брилевка, что на территории Херсонской области».

В свою очередь, как добавил он, разведка Украины сообщила, что в результате удара ВСУ по эшелону были уничтожены как минимум восемьдесят орков. Ранения получили более двух сотен военных РФ. Также на космическом снимке можно увидеть тени сгоревших вагонов эшелона, в которых находились боеприпасы для армии Путина.

«Каждый такого рода эшелон будет уничтожен», — подчеркнул Геращенко.

Помимо того, согласно словам Геращенко, обслуживающий персонал и машинисты компании «РЖД», которые обеспечивают логистику убийств на украинской земле, тоже погибли в результате этого удара.

«Это не первый, но и не последний случай гибели машинистов «РЖД» на территории Украины», — подытожил советник главы МВД Украины.

Ранее стало известно о возможности передачи со стороны США для Украины дальнобойных ракет HIMARS.