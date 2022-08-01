Экс-советник главы МВД подтвердил информацию о готовности оккупантов начать наступление на Херсонщине в ближайшее время. Андрусив сообщил, что страна-агрессор за последние пару недель перебросила в область практически все свои десантные войска, информирует «НБН» со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам эксперта, вероятно путинские подразделения пойдут в наступление на Запорожье и Кривой Рог. Андрусив отметил, что эта ситуация напоминает ему повторение Киевской катастрофы. Он добавил, что россияне собрались расширить линию фронта, в то время, как украинские защитники с помощью американских РСЗО HIMARS выносят ближние тылы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны предположили, что российские захватчики нацелились на один крупный город на Донетчине и, вероятно, переключат свои силы со взятия одновременно Северска и Бахмута.