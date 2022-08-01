Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину уже прибыли дальнобойные реактивные системы залпового огня MARS II.

Дословно из сообщения, которое обнародовал Алексей Резников в социальной сети:

«На территорию нашей страны прибыл уже третий брат Long Hand Family. Речь идет о реактивной системе залпового огня MARS II из Федеративной Республики Германия. Весьма благодарим ФРГ и лично мою коллегу – главу оборонного ведомства Германии Кристине Ламбрехт за эти предоставленные системы. Украинские артиллеристы весьма приветствуют партнеров из Германии».

Как известно, ранее уже сообщалось о том, что на территорию нашей страны продолжают поступать реактивные системы из Соединенных Штатов Америки. Речь идет о HIMARS, которые за столь короткий промежуток времени уже успели стать настоящим кошмаром для оккупантов.